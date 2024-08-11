«Спартак» сыграл вничью с аутсайдером РПЛ

«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» в матче РПЛ

Московский «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 11 августа, в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 0:0.

После четырех матчей «Спартак» с семью очками находится на пятом месте в чемпионате России. В активе «Ахмата» три очка, клуб является аутсайдером и занимает 14-ю позицию. Лидирует петербургский «Зенит», на счету которого 12 очков.

«Спартак» в следующем туре 18 августа на выезде встретится с воронежским «Факелом». «Ахмат» днем позднее также в гостях сыграет с махачкалинским «Динамо».