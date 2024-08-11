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05:43, 11 августа 2024Наука и техника

Археологи обнаружили смертоносные знамения в древних текстах Вавилонии

Археологи обнаружили смертоносные знамения в древних вавилонских табличках
СюжетЛунное затмение:

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Археологи обнаружили смертоносные знамения в древних глиняных табличках времен Вавилонии, пишет портал Arkeonews.

По данным авторов материала, ученым удалось расшифровать глиняные таблички с шумеро-аккадской клинописью, найденные на территории современно Ирака более чем век назад.

«На них написаны одни из самых ранних знамений, связанных с лунными затмениями», — говорится в статье. Жители Вавилонии считали, что лунные затмения — нечто большее, чем просто красивое зрелище. Они могли предупреждать их о различных смертельных угрозах.

Исследователям долгое время не удавалось расшифровать текст: несмотря на хорошее состояние четырех найденных табличек и читаемый на них текст, он полностью написан на древнем языке.

Ранее археологи нашли наскальные изображения нескольких древнеегипетских фараонов во время подводной экспедиции на реке Нил.

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      Марина Совина
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