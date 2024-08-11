Тренер узбекских боксеров пережил остановку сердца на Олимпиаде

Тренер узбекских боксеров Киличев перенес остановку сердца на Олимпиаде-2024

Тренер сборной Узбекистана по боксу Тулкин Киличев пережил остановку сердца во время Олимпийских игр-2024. Об этом сообщает Sky Sports.

Инцидент произошел 8 августа во время празднования золотой медали подопечного Киличева Хасанбоя Дусматова. 41-летнему тренеру стало плохо в разминочной зоне.

На помощь Киличеву пришли врач сборной Великобритании по боксу Хардж Сингх и физиотерапевт Робби Лиллис. Сингх проводил сердечно-легочную реанимацию, а Лиллис использовал дефибриллятор. После этого тренера передали скорой помощи и направили в больницу. Его состояние оценивается как стабильное.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля. Соревнования завершатся 11 августа.