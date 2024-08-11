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08:27, 11 августа 2024Экономика

Центробанк назвал условия повышения ключевой ставки выше 20 процентов

Зампред ЦБ Заботкин: ключевая ставка превысит 20 %, если инфляция не замедлится

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Зампред Банка России Алексей Заботкин в интервью «Российской газете» назвал условия повышения ключевой ставки выше 20 процентов. По его словам, она может превысить этот показатель, если инфляция не замедлится.

Он указал, что регулятор примет соответствующее решение, если у него останутся сомнения в снижении инфляционных ожиданий населения и бизнеса с достаточной скоростью, чтобы в следующем году инфляция вновь была четыре процента.

Заботкин также назвал условием повышения ключевой ставки дополнительные проинфляционные риски, например, сокращение экспорта, ухудшение внешних условий или снижение возможностей импорта.

«Главная задача Банка России — добиться низкой инфляции по широкому кругу потребительских товаров и услуг», — добавил зампред. Он указал, что эффект от принятых решений проявляется не сразу, в полной мере он будет виден не ранее второй половины года.

26 июля Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 18 процентов годовых. Кроме того, резко изменились ожидания ЦБ по инфляции в 2024 году — с 4,3-4,8 до 6,5-7 процентов. На 2025 год прогноз регулятора ухудшился с 4 до 4-4,5 процента.

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      Марина Совина
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