Вице-президент США обещала обнародовать свою предвыборную программу

Кандидат в президенты Харрис обещала обнародовать программу на следующей неделе

Вице-президент США Камала Харрис, претендующая на пост президента страны, обещала на предстоящей неделе обнародовать свою предвыборную программу. Об этом сообщает РИА Новости.

Харрис обещала обнародовать свою предвыборную программу и уточнила, что акцент в ней будет сделан на экономической сфере.

«Программа будет сфокусирована на экономике, на том, что нужно сделать для снижения цен и укрепления экономики», — подчеркнула она.

Ранее Камала Харрис набрала нужное количество голосов для выдвижения на выборы главы государства. Это стало возможным после того, как действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из предвыборной гонки.