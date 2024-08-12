Обнаружены выполняющие ампутации конечностей муравьи

У муравьев-плотников Camponotus floridanus обнаружили хирургические навыки

Ученые Университета Лозанны обнаружили, что муравьи-плотники (Camponotus floridanus) выполняют ампутации конечностей своим сородичам для предотвращения распространения инфекции. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Camponotus floridanus не обладают специализированными антимикробными железами, как другие виды муравьев, что, вероятно, побудило их развить хирургические навыки. Эксперименты показали, что муравьи используют различные методы лечения в зависимости от места травмы: в верхних частях ноги они проводили ампутацию, а в нижних ограничивались облизыванием.

Когда травмирована верхняя часть ноги, возможно развитие инфекции в местах с высоким содержанием мышечной ткани. В случае травм нижней части конечностей муравьи используют облизывание для очистки раны и предотвращения заражения. Это поведение позволяет минимизировать риски для всей колонии. Выживаемость особи после ампутации составляет более 90 процентов.

Высокий уровень социальной организации и сотрудничества среди муравьев-плотников помогает им справляться с инфекциями и поддерживать здоровье всей колонии. Феромоны тревоги, выделяемые ранеными муравьями, стимулируют других членов колонии к защите и лечению пострадавших.

Хотя колония муравьев-плотников может насчитывать до 4000 муравьев, большинство из них являются нефертильными рабочими самками. Во время поиска пищи и борьбы с другими колониями особи получают травмы, а раненый муравей может подхватить бактериальную или грибковую инфекцию, способную распространиться на всю колонию. По оценкам, более десяти процентов муравьев Camponotus, занятых поиском пищи, имеют травмы.