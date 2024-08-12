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16:55, 12 августа 2024Мир

Берлин обсудит с Киевом атаки ВСУ на Курскую область

Представитель кабмина Бюхнер: ФРГ обсудит с Киевом ситуацию с Курской областью
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Партнеры по НАТО и в особенности правительство Германии обсудит с официальными властями Киева ситуацию, связанную с нападением Вооруженных сил Украины на Курскую область. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер, сообщает РИА Новости.

«Было бы неразумно сейчас давать публичные комментарии по этому поводу — комментировать или оценивать текущие военные события в отрыве от действительности. Это касается и систем вооружений, предназначенных для конкретных операций. Все это станет частью интенсивного обмена, который мы будем вести с нашими ближайшими партнерами и правительством в Киеве», — заявил представитель кабмина Германии в ответ на вопрос об использовании немецкого оружия на российской территории.

Ранее американский военный эксперт Майкл Кофман заявил, что Россия усилила наступление в Донецкой народной республике (ДНР) после вылазки ВСУ в Курскую область. По его словам, Украина очень сильно рискует, так как у России нет необходимости перебрасывать силы с других направлений.

В свою очередь, президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявил, что Запад причастен к ведению прокси-войны против России и делает это руками украинских военных.

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      Виктория Кондратьева
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