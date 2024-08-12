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11:58, 12 августа 2024Бывший СССР

«Другая Украина» призвала ООН признать нелегитимность Зеленского

Медведчук: «Другая Украина» призвала ООН признать нелегитимность Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Hollie Adams / Reuters

Общественное движение «Другая Украина» обратилось к руководству ООН с призывом не регистрировать международные соглашения, подписанные президентом Владимиром Зеленским после 21 мая 2024 года в связи с утратой его легитимности в качестве главы государства. Об этом сообщил глава движения Виктор Медведчук, передает ТАСС.

Движение обратилась к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и председателю Генеральной Ассамблеи ООН Деннису Фрэнсису. В обращении изложена просьба созвать заседание Совета Безопасности ООН для рассмотрения фактов узурпации власти на Украине, дискриминации граждан по языковому и религиозному признакам, нацистских методов борьбы с оппозицией.

Кроме того, Медведчук заявил, что с 21 мая 2024 года Зеленский захватил государственную власть путем не предусмотренного Конституцией Украины продолжения срока власти, поэтому не имеет права представлять Украину и подписывать от ее имени международные соглашения.

«Мы уверены, что преступный режим Зеленского должен получить объективную оценку Организации Объединенных Наций как угрожающий миру и провоцирующий полномасштабную третью мировую войну», — заключил он.

Ранее «Другая Украина» призвала Совет ОБСЕ рассмотреть узурпацию власти Зеленским. В обращении указаны факты дискриминации граждан Украины по признакам языка, религии и политических убеждений, а также методы борьбы с оппозицией.

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      Илья Таксюр
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