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10:17, 12 августа 2024Бывший СССР

Экс-премьер Украины предсказал участь ВСУ в Курской области

Азаров: атака ВСУ в Курской области обернется провалом

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Атака Вооруженных сил Украины в Курской области обернется провалом, у нее нет перспектив. Об этом заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.

«Рано или поздно их там заблокируют, и их вынудят либо уйти, либо сдаться, либо их уничтожат», — написал он.

Он добавил, что США используют Украину в качестве объекта для ослабления России. По его словам, Украина с фанатизмом выполняет все команды и теряет сотни тысяч людей.

Ранее российский генерал съездил в Курскую область и раскритиковал возведенную там линию обороны. Он указал на недостаточное обеспечение группировки прикрытия госграницы всем необходимым.

До этого стало известно, что украинские диверсанты при поддержке танков попытались прорваться под Белгородом. Власти Белгородской области на фоне боев объявили эвакуацию из Краснояружского района.

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      Илья Таксюр
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