Украинские диверсанты при поддержке танков попытались прорваться под Белгородом

Mash: украинская ДРГ пыталась прорваться в районе белгородской Колотиловки

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) при поддержке минимум четырех танков попыталась прорваться на территорию России в районе села Колотиловка Краснояружского района под Белгородом. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным издания, сейчас там продолжаются бои. Власти Белгородской области на фоне ситуации объявили эвакуацию из Краснояружского района.

Как разузнал Mash, похожая атака со стороны Украины провалилась на западе Глушковского района Курской области.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что в целях безопасности из приграничного района начали перемещать жителей в более безопасные места. Он отметил, что для перемещения людей уже организован специальный транспорт.

Еще раньше Гладков сообщил, что большое количество жителей Краснояружского района, граничащего с Украиной, начали самостоятельно покидать дома.