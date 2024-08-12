ФСИН проведет проверку после банкета заключенных в российской колонии

ФСИН начала проверку банкета с шашлыками заключенных мордовской колонии

Мордовское управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России) начало проверку информации о банкете заключенных в колонии строгого режима ИК-7 в мордовском селе Сосновка. Об этом сообщают «Известия».

Ранее стало известно, что праздник прошел 20 июля. На опубликованном изданием снимке запечатлены около 40 осужденных за столом, на котором расположены арбузы, шашлык, салаты, пицца, выпечка и напитки.

По словам адвоката Павла Корнияко, каждый день заключенного расписан поминутно. Юрист добавил, что подобные торжества в принципе невозможны, так как такое времяпрепровождение не предусмотрено правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения.

В 2021 году в Тюмени заключенные колонии строгого режима №1 незаконно жарили шашлыки и ели селедку под шубой. До этого, в 2020 году, сообщалось о банкете, устроенном заключенными колонии в Кузбассе. Они полакомились запеченным поросенком и другими деликатесами.

