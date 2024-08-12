У телеведущего нашли порно с десятками детей

У тайваньского телеведущего и комика Микки Хуанга нашли порнографические изображения нескольких десятков детей. Об этом пишет газета Taiwan News.

Отмечается, что в мае прокуратура предъявила Хуангу обвинение в хранении откровенных изображений семи несовершеннолетних девочек. В ходе закрытого судебного заседания 12 августа стало известно, что у ведущего обнаружили порнографические материалы еще с 41 ребенком.

По версии следствия, в феврале 2014 года Хуанг зарегистрировался на онлайн-форуме, где начал смотреть фото и видео сексуального содержания с детьми. С февраля 2023 года комик стал хранить откровенные материалы с несовершеннолетними на своих устройствах.

Ранее сообщалось, что австралийского телеведущего Роберта Овадию отстранили от работы за неподобающее поведение. Сам журналист заявил, что никто из коллег не подавал на него никаких жалоб, и назвал обвинение в его адрес ложным и злонамеренным.