Раскрыты главные характеристики iPhone 16

Bloomberg: все iPhone 16 получат мощный чип и 8 гигабайт памяти для работы с ИИ

Будущей осенью американская компания Apple представит четыре смартфона. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации обозревателя Марка Гурмана, IT-гигант намерен выпустить четыре смартфона — iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max. Однако размеры некоторых устройств изменятся: экран обычной модели Pro увеличится с 6,1 до 6,3 дюйма, Pro Max — с 6,7 до 6,9 дюйма. Главные флагманские аппараты выйдут в новом цвете «розовое золото».

Гурман считает, что все смартфоны новой серии получат мощный процессор A18 и 8 гигабайт оперативной памяти. Это необходимо, чтобы устройства могли работать с сервисом искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence. Нейрость Apple требовательна к техническим характеристикам устройства: из актуальных смартфонов бренда с ней могут работать только iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, также имеющие 8 гигабайт оперативной памяти.

Кроме того, все четыре модели получат кнопку Action Button, которая в 2023 году была добавлена только во флагманские девайсы. Гаджеты iPhone 16 Pro и 16 Pro Max будут иметь дополнительную кнопку для продвинутого управления камерой.

Ранее стало известно, что компания Apple запустила массовое производство смартфонов серии iPhone 16. В корпорации намерены произвести первую партию устройств до сентября.