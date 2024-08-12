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15:36, 12 августа 2024Наука и техника

Раскрыт дешевый смартфон Apple с ИИ

Bloomberg: новый iPhone SE выйдет в 2025 году, получит OLED-экран и ИИ

Фото: Mike Segar / Reuters

В начале 2025 года компания Apple представит дешевый iPhone SE. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам обозревателя агентства Марка Гурмана, американская корпорация запланировала выход нового iPhone SE на первый квартал 2025 года. Им станет компромиссный смартфон и первый телефон серии SE с 2022 года.

Гурман выяснил, что девайс получит OLED-дисплей, как и все актуальные смартфоны Apple. Также он будет работать с сервисами искусственного интеллекта (ИИ) Apple Intelligence. Ранее в компании объявили, что фирменная нейросеть будет работать только со смартфонами iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также компьютерами Mac на базе процессоров M.

В заключение Марк Гурман отметил, что визуально iPhone SE четвертого поколения будет похож на iPhone 14. Скорее всего, девайс лишится физической кнопки Home. Аналитик полагает, что устройство будет стоить 500 долларов, или около 45 тысяч рублей. Гурман заметил, что если эта цена окажется актуальной, то новый SE станет хитом на рынке.

В начале августа стало известно, что Apple будет брать деньги за использование своей нейросети. Ожидается, что подписка на Apple Intelligence может стоить от 10 до 20 долларов в месяц.

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      Андрей Ставицкий
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