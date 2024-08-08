Нейросеть Apple станет платной

Американская корпорация Apple собралась монетизировать функции искусственного интеллекта (ИИ), которые будут доступны на iPhone. Об этом сообщает CNBC.
В разговоре с телеканалом аналитик Counterpoint Research Нил Шах заявил, что нейросеть Apple Intelligence со временем окажется платной. Шах заметил, что инвестиции в ИИ обходятся дорого, и американская компания переложит затраты на потребителей.
По оценкам специалиста, доступ к нейросети обойдется от 10 до 20 долларов в месяц, или около 1700 рублей. Однако для того, чтобы снизить негативную реакцию пользователей, IT-гигант будет продавать доступ к ИИ-функциям через платную подписку Apple One. В настоящий момент доступ к подписке в США составляет 19,95 долларов в месяц. В нее входят Apple Music и прочие сервисы. Вероятно, Apple One подорожает.
С Нилом Шахом согласен руководитель исследований CCS Insight Бен Вуд. «Ранее Apple создала прецедент для своих пользователей, обязав их платить за премиальные услуги», — подчеркнул Вуд.
Конкурент Apple Samsung запустил ИИ-сервис Galaxy AI в январе. Нейросеть остается бесплатной, хотя южнокорейская компания признала, что будет брать за ее использование деньги.
В начале августа корпорация Apple раскрыла результаты за третий квартал 2024 финансового года и рассказала о падении спроса на iPhone. При этом компания установила рекорд по квартальной выручке — она составила 85,8 миллиарда долларов.