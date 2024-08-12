В сети нашли предсказания Джобса 40-летней давности

TechEBlog: Стив Джобс предсказал появление iPad в речи 1983 года

Основатель Apple Стив Джобс предсказал изобретение портативного компьютера в речи, произнесенной более 40 лет назад. На это обратил внимание блог TechEBlog.

Видеозапись выступления Джобса на Международной конференции по дизайну 1983 года опубликовал проект The Steve Jobs Archive. Во время своей речи предприниматель рассказал о том, какими будут персональные компьютеры в будущем и как они изменят жизнь людей.

По словам Джобса, в будущем Apple сможет изобрести компьютер размером с книгу. Также устройство будет поддерживать связь без проводов. По мнению авторов TechEBlog, таким образом Стив Ддобс предсказал появление компактных компьютеров и планшетов iPad.

Опубликованное видео прокомментировал бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв, который продолжительное время работал с Джобсом. По словам Айва, на том мероприятии основатель Apple сделал еще одно предсказание — он заявил, что в 1986 году продажи ПК превысят продажи автомобилей. «Это были абсурдные заявления для начала 1980-х годов», — заметил Джонни Айв, подчеркнув, что Джобс оказался прав.

«Стив остается одним из лучших педагогов, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Он обладал способностью объяснять невероятно абстрактные, сложные технологии в терминах, которые были доступны, осязаемы и уместны», — заключил Джонни Айв.

В начале июля в сети нашли запись речи основателя Стива Джобса, в которой тот предсказывает появление искусственного интеллекта (ИИ). В ней Джобс заявил, что в будущем у каждого человека появится свой «интерактивный помощник».