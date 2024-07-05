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16:53, 5 июля 2024Наука и техника

В сети нашли предсказание Стива Джобса об ИИ

Digital Trends: Стив Джобс предсказывал появление ИИ 40 лет назад
Стив Джобс

Стив Джобс. Фото: LD / TRA / Reuters

В сети нашли запись речи основателя Стива Джобса, в которой тот предсказывает появление искусственного интеллекта (ИИ). На это обратило внимание издание Digital Trends.

В опубликованном в сентябре 2023 года посте пользователь X под ником vijayshekhar выложил запись речи Стива Джобса, датированной 1985 годом. По словам автора, во время своего выступления почти 40 лет назад Джобс предсказал появление генеративного ИИ. Журналисты отметили, что на публикацию vijayshekhar обратили внимание спустя почти год — она собрала 57 тысяч просмотров.

В своем выступлении основатель компании Apple признался, что завидует полководцу Александру Македонскому, так как его наставником был легендарный философ Аристотель. Полководец мог в любое время задать вопрос Аристотелю и получить ответ.

Джобс заявил, что «при нашей жизни» появится инструмент — интерактивный помощник. «Когда появится следующий "Аристотель", мы сможем запечатлеть его фундаментальное мировоззрение в компьютере», — отметил предприниматель.

По словам журналистов медиа, к сожалению, Джобс не дожил до появления генеративного искусственного интеллекта. Но они признали, что Стив Джобс, как IT-визионер, смог описать технологии будущего.

Ранее бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв рассказал о первой встрече со Стивом Джобсом. Айв признался, что был потрясен, «что у предпринимателя хватило терпения, любопытства и интереса прийти и встретиться».

ЖЗЛ
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      Андрей Ставицкий
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