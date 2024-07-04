Один из создателей iPhone рассказал об уходе из Apple

Экс-главный дизайнер Apple Джонни Айв назвал причины ухода из корпорации

Бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв объяснил, почему покинул Apple в 2019 году. Об этом специалист заявил в подкасте Life in Seven Songs.

В разговоре с ведущим шоу Айв опроверг слухи о том, что причиной ухода стали разногласия с главой корпорации Тимом Куком. «Просто бывают моменты, когда наступает время для следующей главы», — назвал желание начать новую жизнь основной причиной ухода из компании специалист.

По словам экс-главного дизайнера и одного из создателей iPhone, ему было тяжело принять это решение из-за привязанности к Apple. При этом некоторое время американский IT-гигант оставался клиентом компании LoveFrom, которую основал Джонни Айв.

Также Айв рассказал о первой встрече с основателем Apple Стивом Джобсом: «Я был потрясен тем, что у него хватило терпения, любопытства и интереса прийти и встретиться». Специалист признался, что он ежедневно думает о Джобсе и переживает его потерю.

Джонни Айв — бывший главный директор по дизайну Apple, который работал в компании с 1992 года. Айв считается одним из создателей смартфона iPhone, плеера iPod, ряда компьютеров Mac и прочих гаджетов.

В конце мая работавший над созданием iPhone и других продуктов Apple маркетолог Кен Сигалл предложил компании переименовать свои смартфоны. По мнению Сигалла, iPhone стал важнейшим гаджетом, поэтому его стоит называть просто Phone.