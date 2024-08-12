Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:21, 12 августа 2024Наука и техника

Китай заинтересовался защитой от дронов

SCMP: Китай начал активнее разрабатывать антидроновое оружие

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Китайские производители начали активнее разрабатывать оружие для борьбы с дронами. Пекин заинтересовался защитой от дронов на фоне массового применения беспилотников в ходе специальной военной операции на Украине, пишет South China Morning Post (SCMP).

Автор обратил внимание на публикацию официальной газеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) The PLA Daily. В материале подчеркнули, что Пекин изучает различные способы борьбы с дронами, включая британский лазер DragonFire. Также газета сообщила, что командование НОАК призвало создать «более умные и высокоэффективные» системы борьбы с беспилотниками.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
Боги войны. Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
Боги войны.Как российская артиллерия и наследники легендарных реактивных систем «Катюша» прославились на весь мир
5 октября 2023

SCMP подчеркнуло, что антидроновое оружие может оказаться жизненно важным для Китая в случае конфликта в Тайваньском проливе. Отмечается, что ранее США обещали устроить материковому Китаю «беспилотный ад» в случае вторжения на Тайвань.

В июле стало известно, что компания Raytheon UK совместно с Минобороны Великобритании провела успешные испытания лазерной пушки High-Energy Laser Weapon System (HELWS). Установка на шасси бронеавтомобиля Wolfhound поражала цели на расстоянии более километра.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не любит правды в докладах». Российский генерал объяснил, почему линия обороны в Курской области была прорвана

      Трампу предрекли рекордную долю голосов от евреев

      Росгвардия и ФСБ изъяли экстремистскую литературу из тайника в ДНР

      В США заявили о страхе перед «российским возмездием» за Курскую область

      Раскрыты итоги отражения прорыва украинской ДРГ на границе в Белгородской области

      65-летняя вдова Валентина Юдашкина отдохнула в бикини на яхте

      Россиянам рассказали о минусах рефинансирования кредитов

      Российского военного спас от осколка боеприпаса ВСУ лежащий возле груди телефон

      Минобороны России показало кадры удара «Ланцетом» по атакующей Курскую область технике ВСУ

      Путин высказался о готовности России к формированию новой системы безопасности в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше