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20:02, 23 июля 2024Наука и техника

Великобритания успешно испытала лазерную пушку

Великобритания успешно испытала лазерную пушку HELWS на шасси бронеавтомобиля

Фото: Raytheon UK

Компания Raytheon UK совместно с Лабораторией оборонной науки и техники (Dstl) и Отделом оборонного оборудования и поддержки Минобороны Великобритании провела успешные испытания лазерной пушки. Об этом сообщило оборонное ведомство.

Лазерную систему High-Energy Laser Weapon System (HELWS) установили на шасси бронеавтомобиля Wolfhound. Установку испытывали на полигоне Dstl в исследовательском центре Портон-Даун. «Мы доказали, что система высокоэнергетического лазерного оружия Raytheon может отслеживать цели и поражать их, находясь на транспортном средстве», — сказал исполнительный директор Raytheon UK Джеймс Грей.

Отмечается, что этот вариант HELWS разработан для нейтрализации беспилотников. Изделие способно работать совместно с существующими системами противовоздушной обороны и радарами. В ходе испытаний лазер поражал цели на расстоянии более километра. В Минобороны подчеркнули, что каждый выстрел стоил «меньше чашки чая».

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В марте Минобороны Великобритании показало испытания боевого лазера DragonFire. Система, которую разрабатывают с 2017 года, представляет собой твердотельный лазер из пучков легированных стекловолокон.

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      Даниил Иринин
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