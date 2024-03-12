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16:17, 12 марта 2024Наука и техника

Испытания британского боевого лазера показали на видео

Минобороны Британии показало на видео испытания боевого лазера DragonFire

Министерство обороны Великобритании показало испытания лазерного оружия DragonFire на видео. На записи видны полевые и стендовые испытания боевого лазера, пишет New Atlas.

Ролик демонстрирует работу системы обнаружения и целеуказания. Также на видео показаны испытания DragonFire на стендовых мишенях и кадры полевых тестов на полигоне в Шотландии.

Отмечается, что система, которую разрабатывают с 2017 года, представляет собой твердотельный лазер из пучков легированных стекловолокон. Выходной сигнал волокон преобразуют в единый луч при помощи специальной системы объединения лучей. Основной лазер установлен на турели вместе с дополнительным лазером и электрооптическим датчиком для обнаружений целей и коррекции луча.

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В январе Минобороны Британии сообщило об успешных испытаниях лазерного оружия дальнего действия DragonFire. Система с разных позиций уничтожала приближающиеся дроны на расстоянии в несколько километров.

В августе 2023 года источник РИА Новости сообщил, что на одном из российских полигонов прошли успешные испытания боевого лазера, предназначенного для поражения беспилотных летательных аппаратов как самолетного, так и квадрокоптерного типа.

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      Даниил Иринин
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