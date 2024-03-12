Испытания британского боевого лазера показали на видео

Минобороны Британии показало на видео испытания боевого лазера DragonFire

Министерство обороны Великобритании показало испытания лазерного оружия DragonFire на видео. На записи видны полевые и стендовые испытания боевого лазера, пишет New Atlas.

Ролик демонстрирует работу системы обнаружения и целеуказания. Также на видео показаны испытания DragonFire на стендовых мишенях и кадры полевых тестов на полигоне в Шотландии.

Отмечается, что система, которую разрабатывают с 2017 года, представляет собой твердотельный лазер из пучков легированных стекловолокон. Выходной сигнал волокон преобразуют в единый луч при помощи специальной системы объединения лучей. Основной лазер установлен на турели вместе с дополнительным лазером и электрооптическим датчиком для обнаружений целей и коррекции луча.

В январе Минобороны Британии сообщило об успешных испытаниях лазерного оружия дальнего действия DragonFire. Система с разных позиций уничтожала приближающиеся дроны на расстоянии в несколько километров.

В августе 2023 года источник РИА Новости сообщил, что на одном из российских полигонов прошли успешные испытания боевого лазера, предназначенного для поражения беспилотных летательных аппаратов как самолетного, так и квадрокоптерного типа.