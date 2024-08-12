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14:58, 12 августа 2024Культура

Лещенко заявил о мечте спеть с Бейонсе и Дуа Липой

Певец Лев Лещенко признался, что хотел бы записать песни с Бейонсе и Дуа Липой

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Легенда советской и российской эстрады Лев Лещенко рассказал, с какими известными молодыми исполнителями мечтает записать совместную композицию. Интервью с ним публикует kp.ru.

Певец признался, что интересуется современными песнями. И, хотя слушает их без удовольствия, но как профессионал обязан знать.

«Мне часто задают вопрос: "А с кем бы вы хотели спеть?" Хотелось бы с американскими певицами Бейонсе и Дуа Липа. Или с Рамазотти. Но у меня нет такой возможности. А вот начинающим исполнителям, которые обращаются ко мне, я стараюсь помогать», — заявил Лещенко.

Ранее артист прокомментировал Олимпийские игры в Париже, назвав их низкопробными.

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      Андрей Шеньшаков
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