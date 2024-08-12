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15:47, 12 августа 2024Россия

Минобороны показало кадры поражения «Ланцетом» бронемашины ВСУ под Курском

Поражение бронемашины Stryker боеприпасом «Ланцет» под Курском попало на видео

Минобороны России показало на видео, как боеприпасом «Ланцет» была разбита бронированная машина Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Запись появилась в распоряжении «Ленты.ру».

На видео представлена съемка с беспилотника — видно, как боевая машина ВСУ едет по асфальтированной дороге. В один момент российские военные прицеливаются и наносят удар по украинской технике. После этого машина останавливается, поднимается дым.

Утверждается, что это колесная боевая бронированная машина ВСУ Stryker («Страйкер») производства США. Ее выявило разведывательное подразделение группировки войск «Север».

Ранее в Курской области российским беспилотником «Ланцет» была поражена радиолокационная станция (РЛС) ВСУ, ее заметили в одном из приграничных лесных массивов. Произошедшее попало на видео.

12 августа Минобороны России также раскрыло данные по потерям ВСУ на данном направлении. За минувшие сутки, как отмечалось, войска Украины потеряли до 260 бойцов. За все время боев под Курском, начиная с 6 августа, ВСУ лишились до 1610 солдат. Бои на территории российского региона продолжаются.

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