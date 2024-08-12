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11:39, 12 августа 2024Россия

Минобороны России показало кадры удара «Ланцетом» по атакующей Курскую область технике ВСУ

Минобороны опубликовало видео удара «Ланцетом» по технике ВСУ в Курской области

Минобороны России показало видео удара барражирующим боеприпасом «Ланцет» по кустарным реактивным системам залпового огня (РСЗО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Запись ведомство опубликовало в Telegram.

На кадрах объективного контроля видно две украинские РСЗО на базе пикапов, одна из которых ведет огонь. Когда возле техники появляются бойцы ВСУ, ее атакует российский боеприпас, после чего над местом поражения поднимается дым.

Как уточнили в Минобороны, реактивные системы, обстреливающие населенные пункты Курской области, выявили в ходе разведывательных мероприятий. «После анализа полученных разведывательных данных было принято решение о точечном огневом воздействии по пикапам противника», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны России показало видео ночного удара истребителей Су-30СМ и Су-35С по живой силе и технике ВСУ в Курской области. Атака проводилась авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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