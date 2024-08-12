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02:36, 12 августа 2024Наука и техника

Минобороны заключит контракты с предприятиями ОПК

Осадчук: Минобороны заключит госконтракты с ОПК на форуме «Армия-2024»

Фото: Мобильный репортер / Агентство «Москва»

Министерство обороны России в рамках форума «Армия-2024» заключит контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны. Об этом рассказал начальник главного управления инновационного развития Минобороны генерал-лейтенант Александр Осадчук, передает РИА Новости.

«13 августа в рамках форума будет проведена церемония заключения МО РФ государственных контрактов с предприятиями ОПК России, а также подписание АО "Рособоронэкспорт" международных договоров с субъектами военно-технического сотрудничества», — сообщил он.

Осадчук подчеркнул, что в ходе форума планируется провести несколько встреч с главами делегаций иностранных государств. На этих встречах стороны будут обсуждать вопросы военно-технического сотрудничества по линии МО, «Рособоронэкспорта» и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС).

Ранее стало известно, что фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны России направили средства госконтракта на покупку недвижимости и долей в пяти компаниях. Сейчас эти активы арестованы.

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      Артём Верейкин
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