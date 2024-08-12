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13:52, 12 августа 2024Бывший СССР

На ЗАЭС раскрыли подробности об атаковавшем станцию дроне

Черничук: атаковавший градирню ЗАЭС дрон нес горючую жидкость
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесший удар по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), нес горючую жидкость. Об этом заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук, пишет РИА Новости.

«Скорость и масштаб пожара говорят о том, что атаковавший градирню украинский дрон нес горючую жидкость», — объяснил директор станции.

Черничук уточнил, что в результате двух прямых ударов БПЛА ВСУ градирня АЭС получила серьезные повреждения. Однако несущие конструкции установки для охлаждения, по предварительным данным, не пострадали. Чтобы выяснить, возможна ли ее дальнейшая эксплуатация, необходима экспертная оценка.

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охладительных систем ЗАЭС в результате обстрела Энергодара украинскими военными. Пожар был потушен утром в понедельник. «Росатом» призвал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) дать четкую оценку атаке ВСУ на атомную электростанцию.

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      Екатерина Грищенко
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