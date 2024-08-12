Директор Черничук: инспекторам МАГАТЭ показали последствия пожара на ЗАЭС

Инспекторам МАГАТЭ, которые находятся на территории Запорожской АЭС (ЗАЭС), было показано, что пожар охватил пластиковые элементы в атакованной дронами градирне. Информация в западных СМИ о горевших покрышках и топливе является неправдой, рассказал журналистам директор станции Юрий Черничук, пишет в понедельник, 12 августа, РИА Новости.

Ранее в «Росатоме» заявили, что градирня Запорожской АЭС серьезно повреждена в результате двух прямых ударов беспилотников ВСУ, возникший пожар был потушен силами МЧС.

«Вчера во время пожара им (инспекторам МАГАТЭ) была доведена информация о том, что случилось. Они запросили у нас быстро им продемонстрировать это место, мы их сегодня утром привезли сюда, показали им остатки того, что горело», — отметил Черничук.

Он также представил последствия пожара инспекторам МАГАТЭ и рассказал им об устройстве градирни. Черничук назвал домыслами утверждения в СМИ о том, что в градирне якобы горели покрышки.

11 августа губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охладительных систем ЗАЭС в результате обстрела Энергодара украинскими военными. При этом пожар был полностью потушен утром в понедельник.

Ранее в Британии заявили, что удар Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции свидетельствует о панике украинского лидера Владимира Зеленского. Таким образом украинское руководство пытается обратить на себя внимание и добиться не только выделения новой военной помощи, но и прямого вовлечения НАТО в конфликт, считает дипломат Аластер Крук.