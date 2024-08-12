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00:48, 12 августа 2024Россия

Над российским регионом уничтожили три ракеты ВСУ

Врио губернатора Смирнов: в небе Курской области уничтожены три ракеты ВСУ

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в небе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Спасибо бойцам [сил противовоздушной обороны] ПВО и защитникам границы!», — написал он. Врио главы российского региона добавил, что отбоя ракетной опасности не было. Он призвал местных жителей не подходить к окнам.

Вечером 11 августа власти Курской области предупредили местных жителей об угрозе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). До этого Министерство обороны РФ сообщило о срыве попытки украинских военных прорваться в Беловский район Курской области. В ведомстве отметили, что нападение вблизи населенных пунктов Озерки и Ивановский удалось предотвратить при помощи армейской авиации.

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      Марина Совина
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