Над российским регионом уничтожили три ракеты ВСУ

Врио губернатора Смирнов: в небе Курской области уничтожены три ракеты ВСУ

Три ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожены в небе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Спасибо бойцам [сил противовоздушной обороны] ПВО и защитникам границы!», — написал он. Врио главы российского региона добавил, что отбоя ракетной опасности не было. Он призвал местных жителей не подходить к окнам.

Вечером 11 августа власти Курской области предупредили местных жителей об угрозе атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). До этого Министерство обороны РФ сообщило о срыве попытки украинских военных прорваться в Беловский район Курской области. В ведомстве отметили, что нападение вблизи населенных пунктов Озерки и Ивановский удалось предотвратить при помощи армейской авиации.