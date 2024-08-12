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10:57, 12 августа 2024Наука и техника

Названо количество военных делегаций на форуме «Армия»

Минобороны: в форуме «Армия-2024» примут участие военные делегации 83 стран

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Официальные военные делегации 83 стран примут участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Количество иностранных представительств назвали в Минобороны России.

«Участие в форуме примут официальные военные делегации 83 государств, при этом 39 делегаций возглавляют главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Белоруссия, Иран, Индия и Китай сформировали национальные экспозиции и индивидуальные стенды оборонных предприятий в рамках форума. Всего в работе «Армии» участвуют представители более 120 иностранных компаний.

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Ранее начальник главного управления инновационного развития Минобороны генерал-лейтенант Александр Осадчук сообщил, что в ходе форума «Армия» военное ведомство заключит контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны. Кроме того, «Рособоронэкспорт» заключит международные договоры.

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      Даниил Иринин
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