Названо количество военных делегаций на форуме «Армия»

Минобороны: в форуме «Армия-2024» примут участие военные делегации 83 стран

Официальные военные делегации 83 стран примут участие в Международном военно-техническом форуме «Армия-2024». Количество иностранных представительств назвали в Минобороны России.

«Участие в форуме примут официальные военные делегации 83 государств, при этом 39 делегаций возглавляют главы оборонных ведомств и начальники генеральных штабов», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что Белоруссия, Иран, Индия и Китай сформировали национальные экспозиции и индивидуальные стенды оборонных предприятий в рамках форума. Всего в работе «Армии» участвуют представители более 120 иностранных компаний.

Ранее начальник главного управления инновационного развития Минобороны генерал-лейтенант Александр Осадчук сообщил, что в ходе форума «Армия» военное ведомство заключит контракты с предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны. Кроме того, «Рособоронэкспорт» заключит международные договоры.