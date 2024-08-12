Названы версии скандала с банкетом в российской колонии

«Лента.ру»: фото с банкетом в ИК-7 могло утечь в СМИ из переписки сотрудников

Фотографии с банкета заключенных в мордовской колонии № 7 (ИК-7) могли утечь в СМИ из внутренних переписок сотрудников. Такое мнение высказал высокопоставленный источник во ФСИН России в беседе с «Лентой.ру».

По его словам, вряд ли снимки слили намеренно, с целью вызвать скандал и общественный резонанс. «Формальных нарушений правил внутреннего распорядка колонии там нет, то есть придраться не к чему», — отметил собеседник издания. Вместе с тем зачастую сотрудники российских колоний живут хуже, чем осужденные: усилиями правозащитников права заключенных строго соблюдаются, а права сотрудников на фоне огромного недокомплекта личного состава ущемляются.

«Сотрудники проводят в колонии больше времени, чем осужденные, и вынуждены перерабатывать. Все это порождает социальные конфликты и острое реагирование на любую субъективную несправедливость, зарождаются обиды», — говорит источник.

Неукротимо сокращается число колоний, а некоторые из них являются градообразующими предприятиями, и поменять работу нереально. К таким носится «ДубравЛаг» — там вместе с работой надо менять и место жительства, уезжая либо в Саранск, либо в Рязань.

Другую версию скандала с банкетом высказала «МК» член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. По ее мнению, здесь могут быть интриги за место начальника колонии.

Ранее 12 августа сообщалось, что в ИК-7, расположенной в мордовском селе Сосновка, 20 июля прошел праздник, устроенный осужденными за тяжкие преступления, среди них — иностранные наркодилеры и лидеры этнических группировок. Они «чествовали криминального авторитета». На опубликованном снимке запечатлены около 40 осужденных за столом с арбузами, шашлыком, салатами, пиццей, выпечкой и напитками.