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07:15, 12 августа 2024Силовые структуры

Наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили застолье в мордовской колонии. ФСИН проводит проверку банкета

ФСИН проверит мордовскую колонию из-за банкета заключенных 20 июля

Фото: Hédi Benyounes / Unsplash

В колонии строгого режима в мордовском селе Сосновка заключенные устроили банкет с шашлыками и пиццей. Как сообщают «Известия» со ссылкой на близкий к правоохранительной системе Мордовии источник, пиршество прошло 20 июля в помещении отряда 2А ФКУ ИК-7.

Снимок, предположительно, сделан с камеры видеонаблюдения. Отмечается, что в одном помещении собрались не меньше 40 человек. При этом за столом находятся осужденные за тяжкие преступления, среди них — иностранные наркодилеры и лидеры этнических группировок, в том числе распространявших в России наркотики. Утверждается, что в колонии «чествовали криминального авторитета». Его имя не уточняется.

По факту произошедшего УФСИН России по Республике Мордовия проводит проверку.

Осужденные в мордовской колонии ели шашлыки, пиццу и арбузы

На снимке запечатлен стол с шашлыками, салатами, пиццей и сладостями. Также на фото можно увидеть арбузы и напитки. В УФСИН по Мордовии отметили, что заключенные могут покупать готовую еду через магазин при учреждении. Разрешенные продукты питания они могут получить в посылках и передачах.

По словам адвоката Павла Корнияко, каждый день заключенного расписан поминутно. В связи с этим, подчеркнул юрист, организация подобного торжества в колонии в принципе невозможна.

Естественно, официально никакой день рождения за большим столом и с фуршетом и подарками отметить нельзя. Это в принципе не предусмотрено нормативными документами, такое право не закрепляется за заключенными

Павел Корниякоадвокат

Подобные банкеты уже проводили в других колониях

В 2019 году в сети появилось видео с банкетом, который устроил для содержащихся в колонии заключенных вор в законе Арсен Мкртчян (Арсен Ереванский) по случаю Пасхи. Перед пиршеством один из заключенных поздравил остальных с праздником от имени Арсена Ереванского и «положенца Ромы Шамана» и проскандировал «Жизнь ворам!». После торжественной речи арестанты направились к столам, на которых уже стояли еда и напитки.

В 2021 году в Тюмени заключенные колонии строгого режима №1 незаконно жарили шашлыки и ели селедку под шубой. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что сотрудники колонии создали для зэков благоприятные условия отбытия наказания и послабления режима.

До этого, в 2020 году, сообщалось о банкете, устроенном заключенными колонии в Кузбассе. Они полакомились запеченным поросенком и другими деликатесами. Выяснилось, что видео было снято еще в 2018 году, в правоохранительных органах обратили внимание, что пир уголовников проходил в холле здания колонии без контроля со стороны сотрудников исправительного учреждения.

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      Марина Совина
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