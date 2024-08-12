Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:16, 12 августа 2024Силовые структуры

Следователи заинтересовались банкетом заключенных в российской колонии

СК проверит информацию о банкете заключенных в мордовской колонии
Начало событий в новости Наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили застолье в мордовской колонии. ФСИН проводит проверку банкета

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи инициировали проверку по информации в СМИ о банкете заключенных в мордовской колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, по итогам которых примут процессуальное решение в случае подтверждения нарушений режима осужденными на территории исправительной колонии №7.

Ранее 12 августа сообщалось, что в ИК-7, расположенной в мордовском селе Сосновка, 20 июля прошел праздник, устроенный осужденными за тяжкие преступления, среди них — иностранные наркодилеры и лидеры этнических группировок. Они «чествовали криминального авторитета». На опубликованном снимке запечатлены около 40 осужденных за столом с арбузами, шашлыком, салатами, пиццей, выпечкой и напитками.

ФСИН проводит проверку.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не любит правды в докладах». Российский генерал объяснил, почему линия обороны в Курской области была прорвана

      Сотни россиян оказались заблокированы на островах из-за бушующего моря

      Россиянка оказалась в ожоговом центре после занятий в автошколе

      Трампу предрекли рекордную долю голосов от евреев

      Росгвардия и ФСБ изъяли экстремистскую литературу из тайника в ДНР

      В США заявили о страхе перед «российским возмездием» за Курскую область

      Раскрыты итоги отражения прорыва украинской ДРГ на границе в Белгородской области

      65-летняя вдова Валентина Юдашкина отдохнула в бикини на яхте

      Россиянам рассказали о минусах рефинансирования кредитов

      Российского военного спас от осколка боеприпаса ВСУ лежащий возле груди телефон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше