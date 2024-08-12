Следователи заинтересовались банкетом заключенных в российской колонии

СК проверит информацию о банкете заключенных в мордовской колонии

Начало событий в новости Наркодилеры и лидеры этнических группировок устроили застолье в мордовской колонии. ФСИН проводит проверку банкета

Следователи инициировали проверку по информации в СМИ о банкете заключенных в мордовской колонии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

В ходе проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, по итогам которых примут процессуальное решение в случае подтверждения нарушений режима осужденными на территории исправительной колонии №7.

Ранее 12 августа сообщалось, что в ИК-7, расположенной в мордовском селе Сосновка, 20 июля прошел праздник, устроенный осужденными за тяжкие преступления, среди них — иностранные наркодилеры и лидеры этнических группировок. Они «чествовали криминального авторитета». На опубликованном снимке запечатлены около 40 осужденных за столом с арбузами, шашлыком, салатами, пиццей, выпечкой и напитками.

ФСИН проводит проверку.