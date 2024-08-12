Правозащитница рассказала об оскандалившейся из-за банкета российской колонии

Член СПЧ Меркачева: мордовская ИК-7, где прошел банкет осужденных, благополучная

Мордовская колония № 7 (ИК-7), которая оскандалилась из-за осужденных, считается благополучной и относится к так называемым умеренным. Об этом заявила «МК» член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, за последнее время оттуда не поступали сообщения об избиении или давлении на заключенных. Осужденные и сотрудники администрации ИК сосуществуют достаточно мирно.

Меркачева предположила, что скандал с банкетом вызван некими интригами, возможно, за место начальника колонии.

Следственный комитет (СК) России и ФСИН проводят проверку.

Ранее 12 августа сообщалось, что в ИК-7, расположенной в мордовском селе Сосновка, 20 июля прошел праздник, устроенный осужденными за тяжкие преступления, среди них — иностранные наркодилеры и лидеры этнических группировок. Они «чествовали криминального авторитета». На опубликованном снимке запечатлены около 40 осужденных за столом с арбузами, шашлыком, салатами, пиццей, выпечкой и напитками.