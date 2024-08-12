Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:34, 12 августа 2024Силовые структуры

Правозащитница рассказала об оскандалившейся из-за банкета российской колонии

Член СПЧ Меркачева: мордовская ИК-7, где прошел банкет осужденных, благополучная
Начало событий в новости Следователи заинтересовались банкетом заключенных в российской колонии

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Мордовская колония № 7 (ИК-7), которая оскандалилась из-за осужденных, считается благополучной и относится к так называемым умеренным. Об этом заявила «МК» член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.

По ее словам, за последнее время оттуда не поступали сообщения об избиении или давлении на заключенных. Осужденные и сотрудники администрации ИК сосуществуют достаточно мирно.

Меркачева предположила, что скандал с банкетом вызван некими интригами, возможно, за место начальника колонии.

Следственный комитет (СК) России и ФСИН проводят проверку.

Ранее 12 августа сообщалось, что в ИК-7, расположенной в мордовском селе Сосновка, 20 июля прошел праздник, устроенный осужденными за тяжкие преступления, среди них — иностранные наркодилеры и лидеры этнических группировок. Они «чествовали криминального авторитета». На опубликованном снимке запечатлены около 40 осужденных за столом с арбузами, шашлыком, салатами, пиццей, выпечкой и напитками.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не любит правды в докладах». Российский генерал объяснил, почему линия обороны в Курской области была прорвана

      Сотни россиян оказались заблокированы на островах из-за бушующего моря

      Россиянка оказалась в ожоговом центре после занятий в автошколе

      Трампу предрекли рекордную долю голосов от евреев

      Росгвардия и ФСБ изъяли экстремистскую литературу из тайника в ДНР

      В США заявили о страхе перед «российским возмездием» за Курскую область

      Раскрыты итоги отражения прорыва украинской ДРГ на границе в Белгородской области

      65-летняя вдова Валентина Юдашкина отдохнула в бикини на яхте

      Россиянам рассказали о минусах рефинансирования кредитов

      Российского военного спас от осколка боеприпаса ВСУ лежащий возле груди телефон

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше