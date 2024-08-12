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06:21, 12 августа 2024Силовые структуры

В России заключенные устроили банкет с шашлыками и пиццей

IZ.RU: заключенные мордовской ИК-7 устроили банкет с шашлыками и пиццей

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В колонии строгого режима ИК-7 в мордовском селе Сосновка осужденные за тяжкие преступления праздновали день рождения одного из заключенных, устроив банкет с шашлыками и пиццей. Об этом сообщают «Известия» (IZ.RU).

Издание опубликовало снимок, сделанный, предположительно, с камеры видеонаблюдения. Праздник прошел 20 июля. На фотографии запечатлено помещение, в котором находится не меньше 40 человек. По данным издания, в колонии «чествовали криминального авторитета», однако его имя не уточняется.

Как отметил адвокат Павел Корнияко, каждый день заключенного расписан поминутно. В связи с этим он подчеркнул, что подобные торжества в принципе невозможны, так как такое времяпрепровождение не предусмотрено правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения.

По факту произошедшего УФСИН России по Республике Мордовия проводит проверку.

В 2021 году в Тюмени заключенные колонии строгого режима №1 незаконно жарили шашлыки и ели селедку под шубой. До этого, в 2020 году, сообщалось о банкете, устроенном заключенными колонии в Кузбассе. Они полакомились запеченным поросенком и другими деликатесами.

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      Марина Совина
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