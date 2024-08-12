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07:20, 12 августа 2024Силовые структуры

Подросток бросил страйкбольную гранату в россиян и попался

В Кузбассе подросток бросил страйкбольную гранату в людей, его задержали

Фото: Unsplash

Сотрудники правоохранительных органов задержали 17-летнего подростка, который кинул страйкбольную гранату в группу людей в Кемерово. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу.

По данным ведомства, все произошло накануне вечером в парке имени Веры Волошиной. Неизвестный бросил страйкбольную гранату в сторону людей, а затем скрылся. В результате его действий пострадали двое несовершеннолетних и 20-летняя девушка, от медицинской помощи они отказались.

Вскоре полицейские установили личность злоумышленника и задержали его — им оказался 17-летний подросток. Материалы в отношении него направлены в региональное следственное управление Следственного комитета России.

Ранее сотрудники силовых структур обнаружили схрон с оружием и украинской формой в одной из квартир в Санкт-Петербурге. Тайник был найден в ходе обысков по уголовному делу о незаконном обороте оружия.

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      Олеся Мицкевич
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