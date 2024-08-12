Против бросившего страйкбольные гранаты в россиян подростка возбудили дело

Против 17-летнего подростка, бросившего страйкбольные гранаты в толпу людей в Кемерово, возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу.
Сейчас фигурант доставлен к следователю для производства следственных действий.
По предварительным данным, все произошло 11 августа. Несовершеннолетний, находясь в Комсомольском парке имени Веры Волошиной, бросил в толпу отдыхающих страйкбольные гранаты. В результате его действий пострадали три человека — девушка 2004 года рождения и двое детей 2011 и 2012 годов рождения. Они отказались от медицинской помощи.
Ранее злоумышленника задержали сотрудники полиции.