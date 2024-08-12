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10:07, 12 августа 2024Силовые структуры

Против бросившего страйкбольные гранаты в россиян подростка возбудили дело

В Кузбассе завели дело на подростка, бросившего в толпу страйкбольные гранаты
Начало событий в новости Подросток бросил страйкбольную гранату в россиян и попался

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Против 17-летнего подростка, бросившего страйкбольные гранаты в толпу людей в Кемерово, возбудили уголовное дело о хулиганстве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области — Кузбассу.

Сейчас фигурант доставлен к следователю для производства следственных действий.

По предварительным данным, все произошло 11 августа. Несовершеннолетний, находясь в Комсомольском парке имени Веры Волошиной, бросил в толпу отдыхающих страйкбольные гранаты. В результате его действий пострадали три человека — девушка 2004 года рождения и двое детей 2011 и 2012 годов рождения. Они отказались от медицинской помощи.

Ранее злоумышленника задержали сотрудники полиции.

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      Олеся Мицкевич
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