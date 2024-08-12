Премьер Грузии назвал президента марионеткой оппозиции

Премьер Грузии Кобахидзе назвал президента Зурабишвили марионеткой оппозиции

Президент Грузии Саломе Зурабишвили является «марионеткой оппозиции». Так ее назвал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, его цитирует РИА Новости.

«Саломе Зурабишвили сама признала, что является президентом, нарушившим конституцию, и она сохранила свою должность благодаря тому, что партия "Нацдвижение" (оппозиционная партия экс-президента Михаила Саакашвили — прим. «Ленты.ру») не поддержала импичмент. Следовательно, она уже не президент Грузии, а президент "Нацдвижения", обычная марионетка. Исходя из этого, у ее слов и заявлений нет никакой силы», — сказал он.

6 августа спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал, что Зурабишвили рассматривает план помилования Саакашвили, так как она находится в союзе с ним и с его партией «Единое национальное движение». По его словам, президент сохраняет свой пост благодаря экс-президенту и его партии.

Ранее Кобахидзе заявил, что власти Грузии предприняли шаги для нормализации и перезагрузки отношений с США. По его словам, для этого необходимы справедливость, а также правильный, здравый подход. Он также подчеркнул, что в Тбилиси ожидают встречных шагов от Вашингтона в этом направлении.