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12:24, 12 августа 2024Бывший СССР

В Грузии заявили о попытке нормализации отношений с США

Кобахидзе: Грузия предприняла шаги для нормализации отношений с США

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Власти Грузии предприняли шаги для нормализации и перезагрузки отношений с США. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, предает ТАСС.

Он отметил, что для перезагрузки отношений между странами «необходимы справедливость, правильный, здравый подход», добавив, что Тбилиси ожидает соответствующих ответных шагов от Вашингтона. При этом глава грузинского правительства не уточнил, какие именно меры были приняты.

Ранее премьер-министр Грузии высказывал разочарование в двусторонних отношениях с Соединенными Штатами, подчеркивая, что инициатива в вопросе их перезагрузки должна исходить от американских властей.

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      Алевтина Запольская
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