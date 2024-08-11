В Грузии разочаровались отношениями с США

Премьер Грузии Кобахидзе выразил разочарование двусторонними отношениями с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил разочарование в двусторонних отношениях с США. Слова главы правительства республики приводит РИА Новости.

Грузинский премьер добавил, что его страна не намерена делать первых шагов по перезагрузке двусторонних отношений с США. Инициатива в этом вопросе, по мнению главы правительства республики, должна исходить от властей Соединенных Штатов.

Кобахидзе рассказал, что в ходе переговоров с американскими чиновниками поднимал эту тему. Кризисная ситуация в двусторонних отношениях с США, по его словам, должна быть изменена в среднесрочной перспективе.

Премьер также выразил надежду, что положение дел сторонам удастся исправить в 2025 году, однако Грузия не пойдет на одностороннее налаживание без соответствующих шагов властей Соединенных Штатов. «Грузия — маленькая страна, а США — огромная, с мировым влиянием. Грузия не может изменить многого», — резюмировал Кобахидзе.

Ранее глава Минобороны Грузии Ираклий Чиковани выразил сожаление по поводу решения властей США перенести совместные военные учения «Достойный партнер — 2024». Он отметил, что развитие диалога в этой сфере было выгодно обеим странам. Вместе с тем руководитель ведомства заявил о продолжении подготовки к проведению международных военных учений, которые должны будут пройти в 2025 году.