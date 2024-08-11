В Грузии удивились решению США перенести совместные военные учения

Глава Минобороны Грузии Чиковани удивился решению США перенести военные учения

Глава Министерства обороны (Минобороны) Грузии Ираклий Чиковани выразил удивление по поводу решения властей США перенести совместные военные учения «Достойный партнер — 2024». Его слова приводит РИА Новости.

Разочарование в подобном решении глава грузинского ведомства выразил в ходе встречи с американскими чиновниками. На этой неделе Тбилиси с рабочим визитом посетили сенатор Джинн Шахин и конгрессмен Майк Тернер. Чиковани заявил, что объявление о переносе совместных военных учений стало для Грузии «болезненным».

Министр также отметил, что продолжение диалога было выгодно не только его стране, но и США. В то же время Чиковани заверил, что грузинские солдаты продолжают готовиться к проведению международных военных учений, которые должны будут пройти в следующем году.

Ранее стало известно об отказе основателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили встретиться в Тбилиси с сенаторами из США. При этом, по словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, причины подобного решения Иванишвили раскрывать не стал. До этого спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил об отказе правящей в республике партии отправлять наемников на Украину, на чем настаивали власти Евросоюза (ЕС).