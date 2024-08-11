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18:27, 11 августа 2024Бывший СССР

В Грузии удивились решению США перенести совместные военные учения

Глава Минобороны Грузии Чиковани удивился решению США перенести военные учения

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Глава Министерства обороны (Минобороны) Грузии Ираклий Чиковани выразил удивление по поводу решения властей США перенести совместные военные учения «Достойный партнер — 2024». Его слова приводит РИА Новости.

Разочарование в подобном решении глава грузинского ведомства выразил в ходе встречи с американскими чиновниками. На этой неделе Тбилиси с рабочим визитом посетили сенатор Джинн Шахин и конгрессмен Майк Тернер. Чиковани заявил, что объявление о переносе совместных военных учений стало для Грузии «болезненным».

Министр также отметил, что продолжение диалога было выгодно не только его стране, но и США. В то же время Чиковани заверил, что грузинские солдаты продолжают готовиться к проведению международных военных учений, которые должны будут пройти в следующем году.

Ранее стало известно об отказе основателя правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили встретиться в Тбилиси с сенаторами из США. При этом, по словам премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе, причины подобного решения Иванишвили раскрывать не стал. До этого спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили заявил об отказе правящей в республике партии отправлять наемников на Украину, на чем настаивали власти Евросоюза (ЕС).

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      Анатолий Акулов
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