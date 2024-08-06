В Грузии заявили о требовании Евросоюза отправить наемников на Украину

Спикер парламента Грузии: Евросоюз требовал отправить наемников на Украину

Европейский союз (ЕС) требовал от Грузии организованной отправки наемников на Украину и введения антироссийских санкций. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает ТАСС.

Он уточнил, что партия «Единое национальное движение» («ЕНД») и оппозиция призывали власти страны ввести ограничения против России. По его словам, правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» отвергала такие требования и объясняла это тем, что подобные действия были бы равносильно втягиванию в конфликт.

«Вместе с "Национальным движением" нам и иностранцы говорили, что мы должны были вести санкции, отправить наемников [на Украину] и так далее. В том числе, такое нам говорили и европейцы», — сообщил Папуашвили.

В конце июля премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе допустил, что конфликт на Украине окончится в 2025 году. Как он утверждает, конец конфликта станет главным фактором для перезагрузки отношений Грузии и США.