Основатель правящей в Грузии партии отказался встретиться с сенаторами из США

Основатель «Грузинской мечты» отказался встретиться с сенаторами из США

Основатель правящей в Грузии парламентской партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили отказался встретиться с сенаторами из США, сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит RT в Telegram.

«Иванишвили лично объяснил партнерам из США причины отказа. Но разглашать их премьер не стал», — говорится в публикации.

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал, что «Грузинская мечта» отвергала требования Европейского союза организовать отправку наемников на Украину.