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14:36, 11 августа 2024Бывший СССР

Основатель правящей в Грузии партии отказался встретиться с сенаторами из США

Основатель «Грузинской мечты» отказался встретиться с сенаторами из США
Бидзина Иванишвили

Бидзина Иванишвили. Фото: Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС

Основатель правящей в Грузии парламентской партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили отказался встретиться с сенаторами из США, сообщил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Его слова приводит RT в Telegram.

«Иванишвили лично объяснил партнерам из США причины отказа. Но разглашать их премьер не стал», — говорится в публикации.

Ранее спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили рассказал, что «Грузинская мечта» отвергала требования Европейского союза организовать отправку наемников на Украину.

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      Виктория Кондратьева
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