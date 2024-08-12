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11:47, 12 августа 2024Силовые структуры

Росгвардия и ФСБ изъяли экстремистскую литературу из тайника в ДНР

Росгвардия и ФСБ нашли схрон с экстремистской литературой в ДНР

Фото: Росгвардия

Росгвардия и ФСБ изъяли экстремистскую литературу из схрона в Донецкой народной Республике (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, тайники нашли в двух районах ДНР. Там лежала литература и видеоматериалы «Свидетелей Иеговы» (организация признана экстремистской и запрещена в России). Из заброшенного здания изъяли 740 экземпляров печатных изданий, пропагандирующих идеологию экстремизма. Среди них книги, брошюры, журналы, отпечатанные в период с 1993 по 2016 год в США и Германии. При обследовании второго здания обнаружили 25 книг и журналов, а также большое количество DVD-дисков, принадлежащих организации.

Все изъятые материалы уничтожили.

Ранее сотрудники силовых структур обнаружили схрон с оружием и украинской формой в одной из квартир в Санкт-Петербурге.

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      Екатерина Кашурникова
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