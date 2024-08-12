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16:37, 12 августа 2024Мир

Россия поднимет в МАГАТЭ вопрос обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ

Постпред при МАГАТЭ Устинов: Россия поднимет вопрос обстрела ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Россия поднимет на сессии Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) вопрос обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России Роман Устинов в эфире телеканала «Россия-24».

«У нас сейчас все опции лежат на столе. Мы рассматриваем все варианты, включая созыв внеочередной сессии совета управляющих МАГАТЭ. Очередная сессия состоится также начиная с 9 сентября, где этот вопрос мы, естественно, начнем ставить», — рассказал дипломат.

Ранее Устинов заявил, что Россия не исключает нового личного контакта с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси до сентябрьской сессии Совета управляющих. Он также уточнил, что новый визит главы международного агентства «не обязательно» пройдет именно в российской столице.

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      Дарья Устьянцева
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