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18:30, 12 августа 2024Наука и техника

Россия с начала СВО в 55 раз нарастила производство авиабомб

Министр Алиханов: Россия с начала СВО в 55 раз нарастила производство авиабомб
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: РИА Новости

Россия с начала специальной военной операции (СВО) в 55 раз нарастила производство авиационных бомб. Об этом на пленарном заседании международного военно-технического форума «Армия-2024», который проводится с 12 по 14 апреля в выставочном центре «Патриот», заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. Об этом сообщает ТАСС.

«К примеру, по танкам производство с начала конфликта увеличилось почти в 7,5 раза. По легкобронированным БМП, БТР, БМД — более чем в 4,5 раза. По высокоточным средствам поражения — в 3 раза. По боеприпасам для ствольной артиллерии — в 15 раз. По авиабомбам — в 55 раз», — заявил министр.

По его словам, с начала СВО на оборонные заводы пришли работать 700 тысяч человек, а в настоящее время на предприятиях российского ОПК задействовано около 3,8 миллиона человек. Также в производстве продукции двойного назначения задействовано не менее 900 гражданских предприятий.

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В августе Минобороны сообщило, что доля современных ракетных комплексов в России ежегодно наращивается.

В июле агентство со ссылкой на материалы, подготовленные к встрече президента России Владимира Путина с гендиректором госкорпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым, написало, что страна наращивает производство фугасных авиационных бомб (ФАБ) всех калибров с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК).

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      Иван Потапов
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