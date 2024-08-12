Россиянкам назвали тренды в одежде на осень

Стилист Анна Кудрявцева: одежда цвета зебры и леопарда будет трендом осени

Стилистка Анна Кудрявцева назвала россиянкам тренды в одежде на осень 2024 года. Ее комментарий публикует Тульская служба новостей (ТСН24).

По словам эксперта, в грядущем сезоне модными будут наряды с анималистическими принтами, например вещи цвета зебры, питона и леопарда. В то же время актуальными станут предметы гардероба винных оттенков.

«Вводите аксессуары этого цвета, обратите особое внимание на обувь и сумки с лакированной поверхностью, эти мелочи дополнят образ и сделают его дорогим и актуальным. Беспроигрышный вариант», — посоветовала собеседница издания.

Кроме того, в список вошли облегающие бедра брюки, изделия из кожи и разнообразные головные уборы.

Ранее в августе стилистка Александра Шихалова назвала россиянкам удешевляющую образ одежду.