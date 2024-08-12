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22:58, 12 августа 2024Спорт

Российскую олимпийскую чемпионку возмутило отношение на Олимпиаде в Париже

Шишкина выразила недовольство тем, что синхронисток из России не упоминали на ОИ
Алла Шишкина

Алла Шишкина. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в своем Telegram-канале возмутилась отношением к российским спортсменам на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Бывшая спортсменка выразила недовольство тем, что на Олимпиаде почти никто не упоминал русских синхронисток, несмотря на безоговорочное лидерство команды на протяжении многих лет. «Вот оно — человеческое лицемерие», — заявила Шишкина.

Впервые с 2000 года олимпийскими чемпионками стали синхронистки не из России. В групповом упражнении победу на ОИ в Париже одержала сборная Китая, на втором месте остановилась команда США, замкнула тройку призеров Испания.

Россиян и белорусов допустили к Олимпийским играм-2024 в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. При этом представителям командных видов спорта было запрещено участие в турнире. Таким образом, отечественные синхронистки пропустили Игры в Париже, поскольку медали будут разыграны в дуэтах и группах.

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      Анастасия Борисова
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