Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в российском регионе

Голубев заявил, что силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на юго-западе Ростовской области, сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Пострадавших нет», — добавил он.

Ранее 12 августа беспилотник ВСУ попытался атаковать Воронежскую область. Средствам ПВО удалось перехватить дрон, относящийся к типу самолетных. По предварительным данным, никто не пострадал.

В ночь на понедельник, 12 августа, украинские военные также попытались нанести удар по Курской области. В небе над регионом уничтожили три ракеты ВСУ. Накануне власти Курской области предупредили жителей об угрозе атаки украинских БПЛА.