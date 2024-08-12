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06:49, 12 августа 2024Россия

Силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в российском регионе

Голубев заявил, что силы ПВО уничтожили четыре беспилотника в Ростовской области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) при помощи средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) на юго-западе Ростовской области, сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

«Пострадавших нет», — добавил он.

Ранее 12 августа беспилотник ВСУ попытался атаковать Воронежскую область. Средствам ПВО удалось перехватить дрон, относящийся к типу самолетных. По предварительным данным, никто не пострадал.

В ночь на понедельник, 12 августа, украинские военные также попытались нанести удар по Курской области. В небе над регионом уничтожили три ракеты ВСУ. Накануне власти Курской области предупредили жителей об угрозе атаки украинских БПЛА.

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      Маргарита Пименова
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