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03:46, 12 августа 2024Россия

Украинский беспилотник попытался атаковать российский регион

Губернатор Гусев: над Воронежской областью уничтожили украинский беспилотник
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать Воронежскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Он рассказал, что средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить дрон, относящийся к типу самолетных. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений не зафиксировано, добавил глава региона.

В ночь на понедельник, 12 августа, ВСУ также попытались ударить по Курской области. В небе над регионом уничтожили три украинские ракеты.

Вечером 11 августа дрон ВСУ атаковал Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Сообщалось, что он был запущен из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области.

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      Марина Совина
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