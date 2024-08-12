Украинский беспилотник попытался атаковать российский регион

Губернатор Гусев: над Воронежской областью уничтожили украинский беспилотник

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать Воронежскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

Он рассказал, что средствам противовоздушной обороны (ПВО) удалось перехватить дрон, относящийся к типу самолетных. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений не зафиксировано, добавил глава региона.

В ночь на понедельник, 12 августа, ВСУ также попытались ударить по Курской области. В небе над регионом уничтожили три украинские ракеты.

Вечером 11 августа дрон ВСУ атаковал Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Сообщалось, что он был запущен из подконтрольного Киеву Никополя Днепропетровской области.