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23:38, 12 августа 2024Мир

В ЕС прокомментировали ситуацию вокруг ЗАЭС

РИА Новости: в ЕС призвали предоставить МАГАТЭ доступ к объектам ЗАЭС
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Европейском союзе (ЕС) осведомлены о возгорании на Запорожской атомной станции (ЗАЭС) в минувшие выходные. Об этом сообщил представитель ЕС в беседе с РИА Новости.

По его словам, ЕС призывает соблюдать основные принципы и предоставить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) полный доступ на все участки объекта. Собеседник агентства также призвал Россию «безоговорочно вывести силы и технику со станции и вернуть контроль над станцией ее законному владельцу — Украине».

В воскресенье, 11 августа, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возгорании на объекте охладительных систем ЗАЭС в результате обстрела Энергодара украинскими военными. Пожар был полностью потушен утром в понедельник.

Ранее в Британии заявили, что удар Вооруженных сил Украины по Запорожской атомной электростанции свидетельствует о панике украинского лидера Владимира Зеленского.

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      Марина Совина
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